Krefeld grillt! : Antipasti-Platte vom Grill

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zubereitung: Grill auf 180 Grad vorheizen. Knoblauch schälen und in feine Streifen schneiden. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen. Zucchini und Auberginen in ca. 6 - 8 Millimeter dicke Scheiben, Paprika in mundgerechte Stücke schneiden (Champignons je nach Größe vierteln oder halbieren) und auf die Grillplatte legen. Gemüse mit der Marinade bestreichen und bei geschlossenem Deckel im 180 Grad heißen Grill bei indirekter Hitze 15 Minuten grillen - nach ca 10 Minuten Deckel kurz anheben und schauen, dass das Gemüse nicht zu dunkel wird. Platte herausnehmen, Deckel vom Grill schließen. Auf das Gemüse Thymian und Rosmarin am Zweig legen. Grillplatte wieder in den Grill stellen, den Deckel schließen und den Grill ausschalten. Eine Stunde lang im Grill auskühlen lassen.