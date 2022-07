Krefeld grillt! : Iberico-Kotelette im American Style

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zubereitung: Die Zweibeln fein reiben, anschließend in ein Gefäß füllen und dazu dann 4 EL Öl, 2 EL Weinessig, 4 EL Orangensaft, 4 EL Tomatenketchuo, 1 EL Wordestersause, 1 Spritzer Tabasco und 1/4 EL Oregano und alles gründlich mischen. Das Fleisch dann in einen Gefrierbeutel geben, die Sauce dazu und ordentlich verkneten, so dass das Fleisch überall mariniert ist. Über Nacht einwirken lassen. Nicht zu heiß Grillen, sonst wird es zu schnell dunkel. Dazu passen Süßkartoffelpommes oder eine Folienkartoffel mit Kräuterquark.