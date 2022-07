Krefeld grillt! : California Salad mit Roquefort

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zubereitung: Rucolablätter und Kresse verlesen, waschen und schleudern, groß zerteilen und in eine Schüssel geben. Walnüsse darüber streuen. Roquefort grob zerbröseln und etwa die Hälfte dazu geben. Die Vinaigrette über den Salat geben, gut mischen. Die Birnen schälen, entkernen, in kleine Stücke schneiden und dazu geben. Nochmals gründlich mischen. Den Salat in jeweils einer Schale pro Gast anrichten, den restlichen Roquefort gleichmäßig verteilen und dann servieren.