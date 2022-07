Vergessenes Gift : Warum der Verzehr von Zucchini tödlich sein kann

Zucchini gehören zur Pflanzenfamilie der Kürbisgewächse. Sie sind vitaminreich, können aber auch giftige Bitterstoffe enthalten (Symbolbild). Foto: Linßen

Düsseldorf Viele Menschen nutzen den Sommer, um eigenes Gemüse anzubauen. Doch der Verzehr von selbst angebautem Gemüse ist nicht immer bedenkenlos möglich. Warum der Verzehr von Zucchini tödlich enden kann, wie Sie die Gefahr erkennen und bei welchem Gemüse noch Vorsicht geboten ist.

Das selbst angebautes Gemüse nicht nur lecker, sondern auch gefährlich sein kann, zeigte ein tragischer Fall im Jahr 2015: Ein Rentner aus Heidenheim starb, weil er giftige Zucchini zu sich nahm. In Schleswig-Holstein landete 2017 eine Frau nach dem Verzehr eines Stücks Zucchini in der Klinik. In beiden Fällen war die giftige Substanz Cucurbitacin dafür verantwortlich. Was Sie über das Gift wissen müssen und wie sie die Gefahr erkennen können.

Die gefährlichen Bitterstoffe

Cucurbitacine sind giftige Bitterstoffe, die hauptsächlich in Gurken und Kürbisgewächsen wie Zucchini vorkommen. Wenn Zucchini bitter schmecken, ist also Vorsicht geboten. Eine Vergiftung äußert sich durch Schleimhautreizungen, Übelkeit, Magenkrämpfe, Durchfall oder Erbrechen. In besonders schweren Fällen kann eine Cucurbitacin-Vergiftung auch tödlich enden. Das kommt glücklicherweise sehr selten vor: In Deutschland ist bislang ein Todesfall bekannt. Sie wollen jetzt am liebsten ihre kürzlich gekauften Zucchini und Kürbisse entsorgen? Das ist nicht notwendig. Aus den im Supermarkt verkauften Sorten wurden die Bitterstoffe heraus­gezüchtet. Deshalb besteht in der Regel bei in Supermärkten gekauftem Gemüse keine Gefahr.

In diesen Fällen ist die Gefahr erhöht

Zierkürbisse sehen schön aus, haben aber einen großen Nachteil: Sie produzieren die Bitterstoffe noch in höheren Konzentrationen - daher sollte man diese auf keinen Fall essen. Das Gewächs kann aber noch auf eine andere Art und Weise für Probleme sorgen. Wenn Zucchini im Garten neben Zierkürbissen wachsen, kann es zu Kreuzungen kommen. Zieht man dann aus dem Saatgut der geernteten Zucchini im nächsten Jahr neue Pflanzen, ist die Gefahr groß, dass diese auch das Bitterstoff-Gen besitzen. Hohe Temperaturen sind ein weiterer Risikofaktor. Maria Roth, Leiterin des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes Stuttgart, machte diese in einem Interview mit der SZ als mögliche Ursache aus: „Steht eine Pflanze unter Stress, kann es passieren, dass sie in alte Muster zurück­fällt und die Bitter­stoffe wieder akti­viert werden“, sagte sie. Und langanhaltende Hitze bedeute großen Stress für Pflanzen.

So gehen Sie auf Nummer sicher

Stiftung Warentest hat in einem Artikel Tipps für Hobbygärtner zusammengestellt:



weiter Verwechs­lungs­gefahr vermeiden Essbare und Zierkürbisse sollten nicht zu nah neben­einander angebaut werden.

Essbare und Zierkürbisse sollten nicht zu nah neben­einander angebaut werden. Frisches Saat­gut kaufen Säen Sie keine Samen aus den selbst angebauten Früchten, sondern kaufen Sie jähr­lich frisches Saat­gut – so kann es nicht zu Kreuzungen mit nicht essbaren Sorten kommen.

Säen Sie keine Samen aus den selbst angebauten Früchten, sondern kaufen Sie jähr­lich frisches Saat­gut – so kann es nicht zu Kreuzungen mit nicht essbaren Sorten kommen. Vorher kosten Probieren Sie, besonders während oder nach einer Hitze­periode, immer vorsichts­halber Ihr Gemüse, bevor Sie es zubereiten – Gewürze können den bitteren Geschmack eventuell über­decken. Auch beim Kochen und Braten werden die Bitterstoffe nicht zerstört.

Probieren Sie, besonders während oder nach einer Hitze­periode, immer vorsichts­halber Ihr Gemüse, bevor Sie es zubereiten – Gewürze können den bitteren Geschmack eventuell über­decken. Auch beim Kochen und Braten werden die Bitterstoffe nicht zerstört. Warn­signale beachten Selbst wenn Zucchini, Kürbis und Co. noch so appetitlich wirken: Haben sie einen leicht bitteren Geschmack, verzehren Sie das Gemüse nicht. Das CVUA Stutt­gart weist zudem insbesondere auf eine Vergiftungs­gefahr von Personen hin, „die in ihrer Wahr­nehmung für Bitter­geschmack beein­trächtigt sind“. Wer Bitteres nicht gut schme­cken kann, sollte also besondere Vorsicht walten lassen oder jemanden bitten, für ihn zu probieren.

Auch anderes Gemüse kann giftig sein

Nicht nur bei Kürbisgewächsen sollte man aufpassen: auch andere Gemüsearten bilden Giftstoffe.