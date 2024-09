Süßgetränke Was können Eltern tun, wenn das Kind Wasser langweilig findet?

Die Vorliebe für die Geschmacksrichtung süß ist uns angeboren, wie Caroline Thiesmeier-Dormann vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) erklärt. „Bereits in der Muttermilch ist viel Süße enthalten. Schon unsere Vorfahren wussten: Was süß ist, ist in der Regel energiereich und nicht giftig - eine lebensnotwendige Strategie.“ Also kein Wunder, dass der Nachwuchs seinen Durst am liebsten mit Limonade, Saft, Cola oder Eistee stillen würde.