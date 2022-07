Für gesündere Ernährung : Der Nutri-Score soll Zucker und Ballaststoffe bald anders gewichten

Berlin Der Nutri-Score soll helfen sich bewusster zu ernähren. Von A bis E zeigt er an, wie gesund oder ungesund Produkte sind. Einige Zutaten werden dafür aber künftig anders gewichtet als bisher. Warum das so ist und welche es betrifft.

Beim Lebensmittel-Logo Nutri-Score als Hilfe zum Kauf gesünderer Produkte sollen Bewertungen für einige Zutaten geändert werden. Sie würden damit stärker an aktuelle Ernährungsempfehlungen angepasst, teilte das Bundesagrarministerium am Freitag mit. Die wissenschaftlich erarbeitete Weiterentwicklung des Algorithmus wurde demnach in einem internationalen Gremium beschlossen, dem Vertreter von sieben Staaten angehören - neben Deutschland von Frankreich, Belgien , Luxemburg , den Niederlanden, Spanien und der Schweiz.

Der Name des in Frankreich entwickelten Kennzeichnungssystems bedeutet so viel wie „Nährwert-Punktzahl“. Es bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Für die Mengen pro 100 Gramm werden jeweils Punkte vergeben. Heraus kommt ein einziger Gesamtwert, der in einer fünfstufigen Skala abgebildet wird: von „A“ auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes „C“ bis zum roten „E“ für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird hervorgehoben.