Was ist das ideale Mittagessen fürs Büro?

Am gesündesten ist immer noch, selbst mit frischen Zutaten zu kochen und die Mahlzeit im Büro aufzuwärmen. Wer lieber abends warm isst, sollte sich (Vollkorn-)Sandwiches und Salat ins Büro mitnehmen. Salate und Soße getrennt transportierten und erst kurz vor dem Verzehr zusammenmischen - so bleibt der Salat knackig und schmeckt viel besser.