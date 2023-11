Gemüse Ist Tiefkühlgemüse gesünder als frisch aus dem Supermarkt?

Je länger der Weg von vermeintlich frischem Gemüse vom Feld bis auf den Teller ist, desto weniger Vitamine enthält es am Ende beim Verzehr. Dieses Problem besteht beim tiefgefrorenen Äquivalent nicht. Hier sollten Verbraucher lediglich beachten, die Kühlkette auf dem Weg vom Supermarktregal bis in den eigenen Tiefkühler so gut es geht, aufrechtzuerhalten. Legen Sie dafür die Tiefkühlprodukte möglichst am Ende des Einkaufs in ihren Einkaufswagen und transportieren Sie die Produkte am besten zusammen mit Kühlakkus in einer Gefrierbox oder -tasche.