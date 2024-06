Produktrückruf Warnung vor gefährlichen Nervengiften in eingelegten Pilzen

Betroffen von dem Rückruf sind nur Gläser mit dem Produktnamen „Gemeiner Weiß-Täubling“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.05.2025. Die Pilze sind laut dem russischen Teil des Etiketts in Salzlake eingelegt und stammen aus dem Altai, einem Gebirge in Russland. Das Produktionsdatum war der 20.11.2023, der EAN-Code lautet 4250370532731. Das Produkt war in fast allen Bundesländern auf dem Markt.