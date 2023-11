Sportgetränk Gatorade kommt zurück nach Deutschland

Das Sportgetränk Gatorade weckt bei einigen Menschen sicherlich Erinnerungen. In den 90er-Jahren erfreute sich das Getränk in Deutschland großer Beliebtheit, 2009 wurde es eingestellt. Doch laut einem Bericht der „Lebensmittel Zeitung“ sollen die Krombacher-Tochter „Drinks & More“ und der Konzern „PepsiCo“ nun eine Partnerschaft geschlossen haben, um das Getränk zurück in die deutschen Supermarktregale zu bringen. Die offizielle Markteinführung ist demnach für April 2024 geplant.