Foodwatch vergleicht Lebensmittel : Wie gesund sind Grillfackeln, Eis, Baguette und Co?

Wie gesund sind Grillfackeln, Eis, Baguette und Co?

Berlin Holzfällersteak oder Hähnchenspieß – nicht immer ist das, was beliebter ist, auch gesünder. Foodwatch hat 24 sommerliche Lebensmittel rund ums Grillen anhand der Nährwert-Ampel Nutriscore verglichen. Das kam dabei heraus.

Bio ist besser als konventionell, vegan gesünder als Fleisch – oder? Nicht, wenn es nach der Nährwertampel Nutriscore geht. Foodwatch hat 24 Produkte nach den Nutriscore-Regeln berechnet und verglichen. Die Verbraucherschützer verglichen verschiedene Fleisch- und Fleischersatzprodukte, Getränke, Aufbackbaguettes und Eis am Stiel.

Grillfleisch

Einige Ergebnisse sind wenig überraschend: So kommen Ketchup und Mayonnaise schlecht weg, weil sie viel Zucker beziehungsweise Fett enthalten. Beim Fleisch jedoch wird es spannend. So schneiden etwa die konventionellen Barbecue-Hähnchenspieße mit einem dunkelgrünen A noch eine Stufe besser ab als die Bio-Hähnchenfilets. Beide Produkte sind mariniert, ein Blick auf die Zutatenlisten verrät: Die Marinade des Bioprodukts enthält etwas mehr Fett und Zucker. Der Unterschied ist aber nicht groß, und eine hellgrüne B-Bewertung immer noch ordentlich.

Vegane Alternativen

Ebenfalls im Vergleich: zwei vegane Burger und ein veganer Hähnchenfiletersatz. Während der „Inredible Burger“ von „Garden Gourmet“ ein A erhält, kommt der „Beyond Burger“ nur auf ein C. Das „vegane Mühlenfilet Typ Hähnchen“ von Rügenwalder reiht sich in der Mitte ein mit einem hellgrünen B. Dass der „Beyond Burger“ zwei Stufen schlechter als sein direkter Konkurrent abschneidet, liegt an seinem vergleichweise hohen Fettgehalt von immerhin 18 auf 100 Gramm.