Food-Ranking 2023 Das sind die zehn besten deutschen Speisen

Platz 7: Eierkuchen

Eierkuchen oder auch Pfannkuchen in anderen Bundesländern genannt, schafft es ebenfalls in die Liste der besten deutschen Speisen. Ob herzhaft oder süß, gezuckert oder salzig, Eierkuchen lassen sich in den verschiedensten Variationen und mit den unterschiedlichsten Aufstrichen servieren.