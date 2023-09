Fleisch, vegetarisch oder vegan? Studie untersucht Essgewohnheiten der Deutschen

„Zeig mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist.“ So oder so ähnlich könnte das Motto der kürzlich veröffentlichten „Foodstudie 2023“ der Food-Plattform „Chefkoch“ lauten. Das zu „Gruner + Jahr“ und somit zu „RTL Group“ gehörende Onlineportal hatte beim Marktforschungsinstitut „Innofact“ eine Studie in Auftrag gegeben, die das Einkaufs-, Koch- und Essverhalten der Deutschen untersuchen sollte. Die Ergebnisse hat „Chefkoch“ jetzt veröffentlicht. Was ist das Lieblingsessen der Deutschen? Was isst Gen Z und wie sehr wird in der Bundesrepublik auf die Preise geachtet?