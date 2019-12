Bei Rewe verkauft : Hersteller ruft „Feine Welt“-Pasta wegen Folie in der Füllung zurück

Frankfurt/Main Der Hersteller Gusto di Casa Reste ruft die Pasta vorsorglich zurück: Metallartige Folie könnte sich in der Füllung von Pasta befinden, die mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Dezember versehen ist. Alle Infos zum Rückruf.

Weil sich in einem in Rewe-Märkten verkauften Pasta-Produkt des Herstellers Gusto di Casa Reste einer metallartigen Folie befinden können, hat die Firma die „Rewe Feine Welt - Kürbis Salbei Girasoli“ vorsorglich zurückgerufen. Verbraucher sollten die Pasta aus der 250-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.12.2019 nicht verzehren, hieß es in einer beim Portal Lebensmittelwarnung.de am Montag verlinkten Mitteilung.