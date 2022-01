Fasten-Tipp 4

In Alkohol und stark gesüßten Getränken (Limonade, Cola) „verstecken“ sich die Kalorien, wie Dr. Pfohl sagt. In einem Gramm Alkohol befinden sich sieben kcal. Zudem registriert der Körper die so zu sich genommenden Kalorien nicht, weil sich kein Sättigungsgefühl einstellt. Darum sollte auf die Nahrungsprodukte verzichtet werden – jedenfalls in Mengen.