8. Essstörungen sind ein Problem der Industrieländer

In Ländern mit Armut kommen Essstörungen sehr selten vor. Anders sieht es hingegen in Industrienationen aus. Hier steigt die Zahl der Fälle seit 50 Jahren stetig an. Als mögliche Gründe werden Wohlstand und der Überfluss an Nahrung vermutet, die dafür sorgen, dass Bulimie, Anorexie und Binge Eating Störungen überhaupt auftreten können.