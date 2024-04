Ratgeber Ernährung Wie Sie hochwertigen Balsamico-Essig erkennen

Wer sichergehen will, ein italienisches Original zu kaufen, wählt einen „Aceto Balsamico di Modena“. So darf sich ein Essig nur nennen, wenn er mindestens 60 Tage im Holzfass in der italienischen Region Modena gereift ist und einen Säuregehalt von mindestens sechs Prozent hat. Der Essig darf dann das blaugelbe Siegel der EU - „geschützte geografische Angabe“ - tragen.