Erster Bürgerrat übergibt Empfehlungen Wie die Ernährung gesünder werden kann

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion Thorsten Frei äußerte sich kritisch. So sei er „sehr skeptisch, ob das Konzept eines Bürgerrats wirklich dazu geeignet ist, in unserer repräsentativen Demokratie einen echten Mehrwert zu schaffen“, sagte er unserer Redaktion. Der Jurist befürchtet „eine Gefahr für unseren Staat, wenn die Demokratie durch Nebengremien oder Expertenrunden ausgehöhlt würde“. Für „gänzlich falsch“ halte er die von der Ampel initiierte Einsetzung eines Bürgerrats zum Thema Ernährung. „Ernährung ist eine höchstpersönliche Angelegenheit, in der der Staat den Bürgerinnen und Bürgern so wenig Vorschriften wie möglich machen sollte“, sagte Frei.