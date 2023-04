Leichter Alkoholgehalt Das ist die Eissorte des Jahres 2023

Ein Gastwirt in einem Luftkurort auf der Schwäbischen Alb hat sich kreativ gezeigt und eine Telefonzelle zum „Eishäusle“ umgebaut. „Wir haben zum Glück zwei Eistruhen gefunden, die von den Maßen her genau reingepasst haben“, sagt der Leiter des Gasthofs „Rössle“ in Westerheim, Eric Goll. Seit Ende Mai biete er Besuchern so rund um die Uhr Eis an - also 24 Stunden, sieben Tage die Woche; in Selbstbedienung und auf Vertrauensbasis. Der Geldeinwurf erfolgt in den ehemaligen Telefonapparat.