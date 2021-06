Eckart von Hirschhausen : „Einmal Fleisch pro Woche reicht“

Osnabrück Der Arzt, Moderator und Buchautor Eckart von Hirschhausen hat sich grundsätzlich zum Klimaschutz geäußert und erklärt, was er persönlich dafür tut. Eine Reduzierung des Fleischkonsums zur Bekämpfung des Klimawandels hält er aber auf jeden Fall für angebracht.

Hirschhausen räumte ein, dass seine Generation "maßgeblich mit schuld" am Klimawandel sei: "Aber ich halte nichts davon, jetzt einen Generationenkonflikt aufzubrechen." Diejenigen, die heute zwischen 40 und 60 seien, könnten am meisten ändern: "Weil die in den Positionen sind, die Stahlindustrie, die Bauten, die großen Hebel, die Landwirtschaft, all das zu verändern."