Äpfel (Foto) haben Hochsaison. Birnen gibt es noch als Lagerware und im Oktober reifen die letzten Brombeeren nach. Quitten liefern genauso wie Holunderbeeren Vitamin C zur Stärkung des Immunsystems in der kalten Jahreszeit. Letztere wachsen wild an Waldrändern und Feldhecken.

Das gibt es im Oktober an regionalem Obst