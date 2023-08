Studie zu Aussprache Gnotschi oder Njokie? Diese Lebensmittel googeln Deutsche am häufigsten

Wer in Restaurants die Speisekarte durchliest oder im Supermarkt im Regal nicht nur nach regionalen Produkten greift, stößt immer wieder auf Gerichte und Lebensmittel, die für einige Menschen in Deutschland offenbar Zungenbrecher sind. Die Sprachlern-App Preply hat untersucht, welche bekannten Lebensmittel den Deutschen bei der Aussprache die größten Schwierigkeiten bereiten – und welche Wörter damit vermutlich am häufigsten falsch ausgesprochen werden. Preply hat dafür in einer Studie ermittelt, wie oft nach der Aussprache von 260 ausgewählten internationalen Produkten gegoogelt wird.