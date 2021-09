5. Erdbeeren richtig lagern

Egal welche Erdbeersorte Sie im Laden kaufen: Alle sind recht schnell verderblich. Maximal zwei bis drei Tage können Sie frische Erdbeeren im Kühlschrank aufbewahren. Baden Sie die Erdbeeren vorher in einer Mischung aus Essig und Wasser. Lagern Sie die Erdbeeren in einem Netz für einen besseren Luftaustausch. So vermeiden Sie die schnelle Bildung von Schimmel. Können Sie Ihre Erdbeeren nicht rechtzeitig aufbrauchen, sollten Sie diese einfrieren oder zu Marmelade verarbeiten.