Die 1000 besten Restaurants der Welt Platz eins für ein Restaurant aus Deutschland

Gleich vier Städte aus Nordrhein-Westfalen sind in der Top-1000-Liste vertreten. Das Restaurant mit der höchsten Punktzahl in NRW befindet sich in Bergisch Gladbach. Das „Vendôme“ kommt auf 97,5 Punkte. Das „Ox & Klee“ in Köln erhielt 84,5 Punkte, das „Nagaya“ in Düsseldorf 83,0. Das „Rosin“ von TV-Sternekoch Frank Rosin schafft es auf 79,5 Punkte.