„Tripadvisor“-Ranking Das sind die besten Restaurants in Deutschland

Das Ranking gibt einen Überblick über die besten Lokale, in denen Restaurantbesucher „leckere Mahlzeiten in entspannter Atmosphäre zu attraktiven Preisen“ genießen könnenm, wie es bei „Tripadvisor“ heißt. Mit „Frenzen Restaurant & Event“ in Mönchengladbach, „Medivino“ in Bielefeld und „Ristorante Il Casale Rheinberg Seit 2016“ in Rheinberg haben es gleich drei Lokale aus Nordrhein-Westfalen unter die besten Zehn geschafft.