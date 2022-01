Diät-Serie : Was Sie über das Fasten wissen sollten

Serie Oberursel Erst die Feiertage über Weihnachten, dann die Karnevalszeit: In den Wintermonaten muss der Körper einiges mitmachen. Mit der Fastenzeit lassen sich die Giftstoffe und Pfunde schnell los werden. Doch wer denkt, er muss dafür nur das Essen weglassen, irrt.

Fasten-Methoden im Überblick

Da gerade der Fastenbeginn eine Umstellung für den Körper bedeutet, die oft mit Müdigkeit einhergeht, sollten Fastende sich in den ersten zwei Tagen Ruhe gönnen und am besten am Wochenende beginnen. Ab dem dritten Tag fühlen sich die meisten tatkräftig, dann sollte jeden Tag Bewegung auf dem Programm stehen. So bleiben die Muskeln aktiv und der Kreislauf stabil. „Ausdauersportarten wie Wandern, Schwimmen, Radfahren oder leichtes Laufen sind ideal“, rät Chiappa.