Tomate, Currypulver, Chilli Das große ABC der Currywurst

C WIE CURRY-KRIEG: Seit Jahren streiten sich Hamburg und Berlin um den Titel "Heimatstadt der Currywurst". Ursprung des Steits liegt in dem Buch "Die Entdeckung der Currywurst" von Uwe Timm. Darin beschreibt der Autor die Erfindung der Currywurst durch seinen, eigentlich fiktiven Charakter Lena Brücker im Jahr 1947. Auch wenn Lena Brücker nur eine Romanfigur ist, so behauptete der Timm, auch in der Realität am Großneumarkt in Hamburg bereits 1947 eine solche Wurst gegessen zu haben. Sicher belegt ist, dass die erste Currywurst in Berlin Charlottenburg 1949 von Herta Heuwer angeboten wurde. Die sich ihre Sauce später auch patentieren ließ. Wo die Currywurst letztlich wirklich erfunden wurde, wird vermutlich niemals abschließend geklärt werden.