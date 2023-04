Leserreaktionen auf Interview „Kinder haben da noch ein gesundes Gefühl für“

Derweil teilt eine Userin mit, dass sich ihre achtjährige Tochter das Essen selbst auf den Teller nehmen dürfe. Sie könne das mittlerweile einschätzen. „Allerdings muss sie das, was sie sich aufgetan hat, auch aufessen! Wenn sie das nicht schafft, wird es abends aufgegessen“, erklärt sie. Ein weiterer Beitrag setzt sich kritisch mit verschwenderischem Verhalten auseinander. „Man sieht es sehr oft im Hotel, da wird (hauptsächlich von jungen Leuten) am Buffet aufgeschaufelt, was geht und dann stehen gelassen.“