Das programmiert unser Hirn aufs Dicksein

Ernährung : Wie das Gehirn auf Dicksein programmiert wird

Eingeübte Ernährungsgewohnheiten wie auch Inhalts- und Botenstoffe wirken auf das Gehirn. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Sebastian Kaulitzki

Düsseldorf Wenn die Hose spannt, muss eine Diät her. Doch meist ist der Abnehmerfolg nicht von Dauer. Der Grund: das Hirn ist auf Übergewicht programmiert. Wie das passiert und was man dagegen tun kann.

Von Tanja Walter

Abnehmen ist für viele eine Art Lebensthema. Nach dem Urlaub, dem Schlemmerwochenende oder Feiertagen dokumentiert die Waage schonungslos, dass das Wohlfühlgewicht dahin ist. Reflexartig reagieren die meisten mit einer Diät. Die aber bringt überschüssige Pfunde zwar zunächst runter - doch irgendwie ist nach der Diät immer vor der Diät. Nur wenige Zeit später beginnt der Zunehm-Abnehm-Teufelskreis wieder von vorn. Stellt sich die Frage: Warum eigentlich?

Wissenschaftler haben das Hirn als Ursache für den dicken Bauch ausgemacht. Dabei spielen Zusatzstoffe von Nahrungsmitteln sowie Botenstoffe und unser Verhalten eine zentrale Rolle. Forscher des Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums (IFB) der Universität Leipzig konnten bei der Untersuchung übergewichtiger Menschen im Magnetresonanztomografen feststellen, dass in ihrem Hirn jene Regionen verändert sind, die mit dem Belohnungszentrum zusammenhängen.

Essen wir gut, werden folglich die gleichen Hirnareale angesprochen, wie beim Sex oder der Einnahme von Drogen. Die Folge: Der Körper schüttet Glückshormone aus und man fühlt sich gut, allerdings nur kurzzeitig. Die Zahl der Andockstellen für das Dopamin schrumpft auf Dauer. Das Hirn wird umprogrammiert. Um denselben Glückseffekt zu erzielen, muss der Reiz gesteigert werden: Man muss also mehr essen, um dasselbe Wohlgefühl zu erleben.

Iris Zachenhofer und Marion Reddy, Neurochirurginnen und Autorinnen des Buches „Kopfsache schlank“ haben ebenfalls das Belohnungssystem in den Fokus genommen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sich einmal falsch erlernte und automatisierte Verhaltensweisen ungünstig auf unser Gewicht auswirken. Sie sind sich aber auch sicher, dass wir unser Hirn wieder umprogrammieren können - genau genommen die Basalganglien. Sie befinden sich unter der Großhirnrinde und speichern unsere Gewohnheiten und automatisierten Verhaltensweisen ab: „Das kann das Klavierspielen ebenso sein, wie im Supermarkt immer wieder zu denselben Nahrungsmitteln zu greifen“, sagt Medizinerin und Psychiaterin Iris Zachenhofer. Unser Glück: diesen automatisierten Vorgängen steht der präfrontale Cortex, also das Vernunfthirn als Gegenspieler entgegen. Mit seiner Hilfe gelingt es beispielsweise während einer Diät artig zu rohen Möhren oder einem Apfel, statt zur Schokolade zu greifen.

So programmieren Sie Ihr Verhalten um

Foto: TK Infos Diese Folgen hat Übergewicht

Doch jeder, der schon eine Diät durchgestanden hat, kennt das Problem: Kaum ist sie vorüber, schleichen sich die alten Verhaltensweisen wieder ein. Denn Schokolade schmeckt einfach besser als Möhren. „Das Durchhalten des disziplinierten Verhaltens ist so schwierig, weil das Belohnungszentrum vor allem auf Genuss reagiert“, sagt Zachenhofer. Erst wenn es gelingt, das Hirn auf ein neues automatisiertes Verhalten umzuprogrammieren, lässt der Griff zu den Plätzchen statt zu gesunden Alternativen nach und damit auch der Leidensdruck.

Vorher heißt es allerdings wie auch beim Radfahren oder Klavier spielen: üben, üben, üben. „Meiner Erfahrung nach sind mindestens drei Wochen nötig, um eine einzige isolierte Verhaltensweise neu zu erlernen“, sagt Zachenhofer. Um diese Zeit einfacher zu gestalten, rät sie zu zwei Dingen.

1. Überlisten Sie das Belohnungssystem, indem Sie andere Dinge tun, die ein gutes Gefühl machen. Denn Dopamin wird auch bei anderen Dingen freigesetzt, die uns gut tun: beim Einkaufen, Kochen, beim gemeinsamen Familienessen. Greifen Sie zum Beispiel bewusst nicht zu Süßem und Fettigem, sondern richten Sie Ihr Augenmerk darauf, qualitativ besser und hochwertiger zu essen.

2. Unterstützen Sie Ihr Vernunfthirn dadurch dass Sie beispielsweise aus einer Liste von Lebensmitteln, die dem Körper gut tun, dennoch aber auch gut schmecken, eine Reihe auswählen, auf die Sie bewusst zurückgreifen.

So manipuliert Toastbrot das Gehirn

Daneben empfiehlt sie, den Hypothalamus als Vermittler zwischen Hormon- und Nervensystem für sich spielen zu lassen. Er überwacht unter anderem neben Körperfunktionen wie den Blutdruck auch den Blutzuckerspiegel und schlägt Alarm, wenn dieser zu niedrig wird. Essen wir also Dinge, mit einer sogenannten hohen glykämischen Last, also beispielsweise schnelle Kohlehydrate wie Toastbrot oder Brötchen aus hellem Weißmehl oder zuckerhaltige Nahrungsmittel, schnellt der Insulinspiegel mit einem Mal sehr hoch. Er fällt jedoch nach kurzer Zeit ebenso rasant wieder ab. Die Folge: Der Hypothalamus schlägt erneut Alarm und sorgt mit einem Heißhungeranfall dafür, dass wir essen, um den Insulinspiegel erneut anzuheben. Das Gehirn glaubt inzwischen daran, über Unmengen an Energie zu verfügen und lagert Teile der Energie als Fettreserve ein.

Foto: Shutterstock/BigLike Images Infos Wie Sie schnell mal 100 Kalorien zusätzlich verbrennen

Die Flucht vor dem fiesen Heißhunger gelingt laut Zachenhofer, wenn man dann zu hochwertigen Kohlehydraten wie Vollkornbrot, Vollkornreis oder Gemüse greift. Sie sorgen für einen langsam steigenden Insulinspiegel. Der Heißhunger bleibt aus. Ihr Rat: Nicht darauf warten, dass die nächste Heißhungerattacke kommt, sondern sich darauf vorbereiten, indem man eine alternative Mahlzeit wie eine Schnitte Vollkornbrot mit Frischkäse und frischen Tomaten bereitstellt. Wie Sie Ihren inneren Schweinehund überlisten, lesen Sie hier.

Allerdings empfiehlt sich hier der Griff zu möglichst frischen und naturbelassenen Produkten. Denn auch die Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel, darunter Aromen, Stabilisatoren, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Farbstoffe können laut der Prümer Ernährungstrainerin Iris Arimond unser Hirn auf Dicksein programmieren.

18 Kilo Zusatzstoffe im Jahr durch den Magen

„Es sind mehr als 800 Zusatzstoffe zugelassen. 18 Kilo davon nimmt der Durchschnittsbürger davon im Jahr zu sich“, sagt sie. Das bleibt ihrer Meinung nach nicht folgenlos. Beispiel: Glutamat. Glutamat ist ein Botenstoff, der im menschlichen Körper für die Signalübertragung sowie die Bewegungssteuerung und die Lern- und Gedächtnisleistung von Bedeutung ist. Glutamat ist allerdings auch als Geschmacksverstärker in vielen industriell gefertigten Lebensmitteln und Gewürzmischungen beigemengt. In Versuchen an Ratten konnten Wissenschaftler zeigen, dass der Stoff die Rezeptoren des Sättigungshormons Leptin blockiert. Dadurch wird das Sättigungsgefühl unterdrückt.

Wer ohnehin einmal den Blick auf die Inhaltsstoffe wirft, sollte auch den Süßstoff Aspartam im Auge behalte, sagt Arimond. Enthalten ist dieses beispielsweise in Zahnpflegekaugummis oder Diät-Cola enthalten und steht in Verdacht, den Appetit anzuregen. Die zweite Tücke: „Auch wenn ich Süßstoff esse, wird Insulin ausgeschüttet. Dieses ist als Taxi für den Transport des Zuckers in die Zelle notwendig. Findet das Insulin jedoch nicht frei verfügbaren Zucker, schlägt das Hirn Alarm und wir bekommen Hunger. Ähnlich verhält es sich laut Arimond mit dem Süßstoff Cyclamat.

Die Ernährungstrainerin rät nicht nur darauf zu achten, was wir essen, sondern auch darauf, wie wir es verpacken. Denn viele Kunststoffverpackungen, Folien, Tüten und Deckel enthalten sogenannte Phthalate. Diese stehen ähnlich wie die in Plastikflaschen oder Frischhalteboxen enthaltene Chemikalie Bisphenol A in Verdacht, Einfluss auf das Hungergefühl zu nehmen, sagt Arimond. Die Kunststoffverbindungen ähneln von ihrer chemischen Struktur den körpereigenen Hormonen und verwirren so das Gehirn. Auf diese Weise werden die Sättigungshormone ausgeschaltet. Folge: Fressattacke.