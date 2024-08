Stiftung Warentest Das ist das beste Mineralwasser

Was der Test aber auch ans Tageslicht bringt: Wer Durst hat auf Prickelwasser, kann zwischen zwei Varianten wählen. Will ich mit einem preiswerten Wasser sparen oder erkaufe ich mir über zehn Cent mehr pro Liter ein Extra an Mineralstoffen. Die günstigsten zehn Wasser kommen von Discountern und Supermärkten und kosten meist 19 Cent je Liter, gelten aber in der Regel nicht als mineralstoffreich. Die „sehr guten“ unter den Handelsmarken kommen von Lidl, Norma, Penny, Aldi (Vitaqua-Quelle) und Edeka (QuintusQuelle).