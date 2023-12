Experte im Interview Darum ist die neue Abnehmspritze Mounjaro effektiver als andere Medikamente

Info

Markteinführung Mounjaro-Hersteller ist der US-Pharmakonzern Eli Lilly. Er gibt an, Mounjaro gegen Ende November auf den deutschen Markt zu bringen. Außerdem plant das Unternehmen nach eigenen Angaben ein neues Produktionswerk in Deutschland, um den steigenden Bedarf an derartigen Präparaten zu decken.

Verfügbarkeit Eli Lilly rechnet ähnlich wie in den USA auch in Deutschland mit einer sehr hohen Nachfrage an Mounjaro. Da Mounjaro aber in verschiedenen Dosierungen erhältlich ist, könnte das Angebot etwas größer sein als bei Ozempic oder Wegovy. Für diese Präparate war der deutsche Markt zuletzt nahezu leergefegt.