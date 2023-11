Einmal „Ausreichend“ Das sind die besten Buttersorten laut Stiftung Warentest

Die Schadstoffe sorgen dafür, dass für die Tester nicht alles in Butter ist. Mineralölrückstände kommen in allen getesteten Streichfetten vor. Davon sind sieben nur sehr gering belastet, darunter sechs aus Bio-Rahm. Die restlichen erhalten im Schadstoffurteil ein „Befriedigend“. Unklar ist, woher die Rückstände kommen. „Sie können aus der Rohmilch selbst stammen, weil Kühe sie aus der Umwelt aufnehmen, aber auch während der Produktion oder aus der Verpackung in die Butter gelangen“, schreiben die Tester.