Bundesinstitut für Risikobewertung: Warum jedes Mettbrötchen ein Gesundheitsrisiko ist

Düsseldorf Karneval steht vor der Tür und damit auch die Mettbrötchen-Saison. Warum der Verzehr leider keine gute Idee ist und welche Keime in welchen Lebensmitteln stecken, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung ermittelt.

Den herzhaften Biss ins Wildschwein-Mettbrötchen oder das Schlürfen einer Auster hat so mancher Feinschmecker schon bitter bereut. In rohem Fleisch von Wild- und Hausschweinen sowie in ungekochten Muscheln lauern nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) weiterhin hohe Risiken für eine Lebensmittelinfektion. Das kann heftige Magen-Darm-Probleme bedeuten. Beim Mett ist sogar eine Leberentzündung durch das Hepatitis E-Virus möglich.