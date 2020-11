9. Bulimie gehört zu den „leisen“ Störungen

Betroffene und ihr Verhalten fallen erst spät auf. Sie wirken meist gesund, schlank und sportlich. Sie bringen Leistung und sind gut in der Gesellschaft eingebunden. In der Öffentlichkeit achten Bulimie-Kranke sehr darauf, was sie essen und wirken kontrolliert. Das Erbrechen ist meist so trainiert, dass es unbemerkt geschieht. Das sind auch Gründe, weshalb die Bulimie als Krankheit meist unterschätzt wird.