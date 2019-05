Buffets zählen für viele Menschen zum Alltag - ob beim Frühstück im Business-Hotel, beim Abendessen im Urlaub oder am Wochenende mit Freunden im Restaurant.

Um einen Fauxpas oder Chaos - wie es sich etwa am 12. Mai 2019 in einem China-Restaurant in Hagen ereignete - zu vermeiden, gilt es jedoch einige Dinge zu beachten.

Linda Kaiser, stellvertretende Vorsitzende der Deutsche-Knigge-Gesellschaft und zertifizierte Trainerin für Business-Etikette, gibt Tipps.