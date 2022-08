Pausenbox-Idee 9

Waffelhappen, Mango-Igel, Beerenspieße und Pekannüsse

WAFFELHAPPEN

Zutaten für 1 Portion:

½ reife Banane

45 ml Milch oder

Pflanzendrink

1 EL Öl (z. B. Sonnenblumenöl)

50 g Mehl (z. B. Dinkelmehl)

½ TL Essig

½ TL Backpulver

Öl für das Waffeleisen

SO WIRD’S GEMACHT:

1. Banane schälen, klein schneiden und mit Milch und Öl in eine Schüssel geben. Mit dem Stabmixer pürieren.

2. Mehl unterrühren.

3. Essig und Backpulver in einem separaten Gefäß vermischen und kurz aufschäumen lassen, anschließend unter den Teig mischen.

4. Teig 15 Minuten ruhen lassen. In einem gefetteten Waffeleisen kleine goldbraune Waffeln ausbacken oder 1 große Waffel backen und dann in Stücke schneiden.

MANGO-IGEL

1. Mangofruchtfleisch möglichst nahe am Kern abschneiden.

2. In das Fruchtfleisch ein Gitter einschneiden und die Mangoschale so umklappen, dass sich das Fruchtfleisch aufstellt und an einen Igel erinnert.