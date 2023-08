Europaweiter Preisvergleich In diesen Ländern kostet Bier am meisten – und wo es günstig ist

In deutschen Supermärkten ist das Bier mit durchschnittlich 1,01 Euro im Vergleich am günstigsten. Das teuerste Supermarkt-Bier gibt es für durchschnittlich 3,02 Euro pro 0,5 Liter in Irland. Wer sein Bier gerne preiswert in einem Restaurant oder in einer Bar genießt, reist am besten nach Tschechien. Hier kostet das Bier nur 2,31 Euro in Gaststätten und Co. Besonders teuer wird es in Island: Dort kosten 0,5 Liter Bier in Restaurants und Bars im Schnitt 9,53 Euro.