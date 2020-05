10. Ballaststoffe sind gesund

Ballaststoffe halten den Körper fit und schlank und den Darm aktiv. In einer ausgewogenen Ernährung sollten Sie deswegen ballaststoffreiche Lebensmittel wie Mais, Rosenkohl, Brokkoli, Erbsen und Linsen und vor allem Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte bevorzugen. Einen sehr hohen Ballaststoffanteil haben Weizenkleie, Leinsamen, Chiasamen und Flohsamenschalen. Möchten Sie Ihre Verdauung in Schwung bringen, mischen Sie einfach einen Esslöffel Leinsamen oder Flohsamenschalen in den Joghurt oder das Müsli.

So gesund sind Ballaststoffe wirklich - hier erfahren Sie mehr.

