Fakt 5: „Whisky“ oder „Whiskey“?

In Schottland, Japan, Nordeuropa und Kanada schreibt man "Whisky", in Irland und den USA (meistens) Whiskey. Das war nicht immer so. In Irland schrieb der Whiskey sich außer in Dublin ohne "e". Die Destillerien in Dublin machten Werbung für ihr Produkt und behaupteten, herausragende Qualität könne man nur beim Whiskey mit "e" finden. Nach dem Zweiten Weltkrieg fingen die Brennereien irlandweit an, zusammenzuarbeiten. Der Whisky bekam überall ein "e".