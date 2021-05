10 Fakten über Gin

Fakt 6 über Gin: Es gibt auch süßen Wacholderschnaps

Einen Gegensatz zum Dry Gin stellt der Old Tom Gin dar. Hierbei handelt es sich um eine Variante, die in der Regel nach der Destillation leicht gesüßt wird. Der Old Tom Gin gilt nach dem holländischen Genever als Urvater des heutigen Wacholderschnaps.