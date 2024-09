Stiftung Warentest Das sind die besten Craftbiere

Dass Craftbiere im Geschmack an Südfrüchte wie Ananas, Maracuja oder Litschi erinnern können, liegt an bestimmten Hopfenzüchtungen. Hinter intensiven Fruchtaromen steckt zudem oft auch das „Hopfenstopfen“. Dabei geben Brauer ein zweites Mal Hopfen ins erkaltete Bier, wie Martin Zarnkow vom Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität der TU München im „test“-Bericht erklärt. Und: Craft-Brauer setzen teils andere Hefen als die klassischen ein – auch so kommen neue Aromen ins Spiel.