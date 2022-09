Mythos oder Wahrheit? : Alkohol — wann und wie er schadet

Düsseldorf Daten des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) zeigen, dass Alkohol das Krebsrisiko erhöht. Wie viel Alkohol ist also ok und ab wann wird es zum Risiko? Ein Überblick.

Alkohol in Maßen wird oft gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben: Rotwein schütze vor Herzinfarkt und ein Schnaps rege die Verdauung an. Wíe wirkt Alkohol eigentlich wirklich und wie viel darf man trinken?

Was ist Alkohol?

Wieviel Alkohol darf man trinken?

Bereits ein geringer Alkoholkonsum von bis zu 12,5 Gramm Alkohol pro Tag erhöht das Risiko für die Entstehung von Krebs in Mund und Rachen, der Speiseröhre und der weiblichen Brust. Ein Verbrauch von mehr als 50 Gramm Alkohol pro Tag erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, an Leber-, Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken. Zum Vergleich: 0,3 Liter Bier enthalten etwa 10 bis 12 Gramm Alkohol.

Wie wirkt Alkohol?

Die Steuerung des Gehirns durch Botenstoffe wird beeinträchtigt. In kleinen Mengen wirkt Alkohol anregend, in größeren Mengen hemmend. Die periphere Durchblutung wird angeregt, dadurch ist die Haut gerötet und warm. Das wird als angenehm empfunden, wenn man friert. Allerdings wird durch die vermehrte Hautdurchblutung auch vermehrt Wärme abgegeben. So besteht für obdachlose Alkoholiker im Winter die Gefahr des Erfrierens. In der Leber kommt es durch die Entgiftungsfunktion zur Überlastung und durch die hohe Alkoholkonzentration auch zur toxischen Zellschädigung. Dies führt über Leberverfettung zur Fettleber-Hepatitis bis zur Leberzirrhose. Die Folge ist der Ausfall der Leber als wichtigster Körperdrüse, und zwar sowohl für die Verdauung als auch für die Ausscheidung von Giftstoffen. Folgen sind Ascites (Bauchwassersucht) und die langsame Vergiftung des Körpers bis zum Leberkoma.