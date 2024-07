„Die dreisteste Werbelüge des Jahres“ Alete bekommt Negativpreis „Goldener Windbeutel“ von Foodwatch

Rund 57 Prozent der etwa 56.000 Teilnehmenden an der Online-Umfrage sahen in den Obsties die „dreisteste Werbelüge“ dieses Jahres, wie die Verbraucherorganisation Foodwatch am Dienstag mitteilte. Alete nutze die Bezeichnung „ohne Zuckerzusatz“, obwohl der Snack zu fast 72 Prozent aus Zucker bestehe.