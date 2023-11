Ramy Bishay über die neue Abnehmspritze Mounjaro „Mounjaro hilft viel effektiver beim Abnehmen als vergleichbare Medikamente“

Interview · Die Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy bekommen Konkurrenz: US-Hersteller Eli Lilly kündigt die Einführung von Mounjaro auf dem deutschen Markt an. Es enthält einen anderen Wirkstoff, der in Studien zu einer noch größeren Gewichtsabnahme führte als die bisherigen Präparate. Was die neue Spritze kann und für wen sie geeignet ist, erklärt Mediziner Ramy Bishay.

22.11.2023 , 13:33 Uhr

Mounjaro wirkte in Studien noch effektiver beim Abnehmen als die Semaglutid-Präparate Ozempic und Wegovy. Foto: dpa/Armin Weigel

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen