Mediziner über neue Abnehmspritze „Mounjaro hilft viel effektiver beim Abnehmen als vergleichbare Medikamente“

Ramy Bishay ist Facharzt für Endokrinologie und Leiter der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten im Ashley Centre in Westmead/Australien. Im Rahmen des Gewichtsmanagement-Programms Juniper verordnet der Arzt in Australien bereits seit Oktober Mounjaro. Er erklärt, was das neue Abnehmmittel kann und für wen es geeignet ist.