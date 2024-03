Wirksames Naturprodukt Ist Apfelessig der neue Schlankmacher?

120 junge Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren nahmen an der Studie teil. Alle waren stark übergewichtig oder adipös. Dabei hatte die Mehrheit keine familiäre Vorbelastung durch Adipositas, und auch in der Kindheit waren die allermeisten Probanden nicht übergewichtig gewesen. Drei Gruppen tranken täglich jeweils morgens auf leeren Magen 250 ml Wasser zugesetzt mit unterschiedlichen Dosierungen an Apfelessig (je 5,10 oder 15 Milliliter). Eine vierte Kontrollgruppe erhielt ein Placebo-Getränk (Wasser, versetzt mit 0,25-prozentiger Milchsäure). Die Probanden wussten dabei nicht, welche der Lösungen sie zu sich nahmen. In einem Tagebuch dokumentierten sie ihre Ernährung und körperliche Aktivität. Beides war unter allen 120 Teilnehmern sehr ähnlich. Vor der Studie, sowie nach vier, acht und zwölf Wochen wurden Gewicht, Taillenumfang, sowie Blutzucker und Blutfette (Gesamtcholesterol und Triglyceride) im Blut gemessen.