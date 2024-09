Sucht nach Zucker 7 Tipps, wie wir das Verlangen nach Süßem wieder loswerden

Sind die Auslöser gefunden, geht es im nächsten Schritt darum, zu überlegen, wie man die Gewohnheit, in solchen Situationen viel Süßes zu essen, ändern könnte. Neue Routinen müssen also her. „Das kann etwa bei Stress sein, Atemübungen zu machen oder an die frische Luft zu gehen“, so Krotz.