Wissenswertes über den Wachmacher : 10 Fakten, die Sie zum Kaffee-Experten machen

Hamburg Die Deutschen lieben Kaffee. Doch was wissen wir über den Wachmacher? Überprüfen Sie Ihr Wissen. Hier sind zehn wichtige Fakten über Kaffee.

Wir starten den Tag mit einem Cappuccino, plaudern mit Kollegen beim Espresso, verabreden uns am Wochenende im Café. Kaffee verbindet - und ist längst mehr als ein Heißgetränk. Mit diesen zehn Fakten können Sie in jeder Rösterei fachsimpeln.

1. Wie viel Kaffee trinken die Deutschen?

2. Wie trinken wir unseren Kaffee am liebsten?

Ein Grund : Die Deutschen trinken Kaffee gerne in großen Mengen - wie die Skandinavier, deren Pro-Kopf-Konsum noch deutlich höher liegt.

Ein weiterer Grund : Sie mögen ihren Kaffee mild. Deshalb werde Espresso auch meist als Cappuccino oder Latte Macchiato getrunken, erklärt Preibisch - also cremig, mit viel Milch.

Langfristig scheint der Filterkaffee aber zum Niedergang verurteilt. Jedes Jahr geht sein Konsum um drei Prozent zurück. Das mag am Image liegen: altbacken, fad, geschmacklich einfältig.

3. Wie brüht man einen guten Kaffee auf?

Wer das volle Aroma auskosten will, sollte seinen Kaffee unbedingt jedes Mal frisch mahlen - und dann möglichst schnell aufbrühen. Denn im Pulver oxidieren die Aromastoffe sehr schnell, schon nach 15 bis 20 Minuten haben sich 60 Prozent verflüchtigt.

Und so gelingt der perfekte Filterkaffee - Tipps vom Kaffeeverband:

Auf die Kaffee-Bohne kommt es an

Entscheidend ist am Ende natürlich die Qualität der Bohnen. Im Supermarkt bekommen Kunden meist Mischungen, die immer gleich schmecken sollen.

4. Woher stammt Kaffee? Und wie kam er zu uns

Wie der Mensch, so kommt auch der Kaffee aus Afrika. Genauer gesagt aus Äthiopien. Laut dem Buch „Faszination Kaffee“, herausgegeben vom Deutschen Kaffeeverband, entdeckten die Menschen in der Provinz Kaffa im Hochland von Abessinien als erste die beflügelnde Wirkung.

Der Legende zufolge beobachtete ein Hirte, dass seine Ziegen die roten Kirschen von einem Strauch fraßen und danach aufgedreht umher sprangen. Also kostete er selbst - und war begeistert.

Anfangs kneteten Nomaden zerstoßene Bohnen mit Fett zu Bällchen, die sie als Wegzehrung aßen. Später wurden die Kirschen mit Blättern wie ein Tee aufgegossen. Erst die Araber rösteten die Bohnen, Pilger tranken das schwarze Gebräu in den Moscheen von Mekka.

Von der Hafenstadt Mokka im Jemen aus verschifften Händler den „Wein des Islam“ in alle muslimischen Länder. Und 1624 wurden die ersten Säcke im Hafen von Venedig von Bord geschleppt - wo bald auch das berühmte Café Florian eröffnete. Kaffeehäuser in Oxford, London und Paris folgten.

1673 bekam auch Deutschland sein erstes Kaffeehaus - in Bremen. In den großen Hansestädten werden die exotischen Bohnen seit Jahrhunderten umgeschlagen und verarbeitet, die Hamburger Kaffeebörse war vor den Weltkriegen die bedeutendste weltweit.

5. Wo wird Kaffee heute angebaut?

Bäume und Sträucher der Gattung Coffea wachsen rings um die Welt in über 70 Ländern des Kaffeegürtels, zwischen dem 30. Breitengrad Nord und Süd, zum Beispiel in:

Den globalen Markt dominieren aber zwei Länder: Brasilien und Vietnam fahren zusammen mehr als die Hälfte der Welternte ein. Auf riesigen Plantagen werden ertragreiche Züchtungen mit ausgeklügelten Methoden gedüngt und bewässert, geerntet wird besonders in Brasilien mithilfe von Maschinen.

Die meisten Kaffeebauern in Afrika und Mittelamerika dagegen pflücken die Kirschen bis heute per Hand - immerhin mehr als ein Drittel der Welternte. Für die Qualität, sagt Holger Preibisch, sei diese archaische Methode weiter unschlagbar.

6. Welche Kaffee-Sorten gibt es?

Von den mehr als hundert Arten von Kaffeebäumen und -sträuchern werden laut dem Kaffeeverband nur zwei in großem Maßstab angebaut.

Arabica war die erste Art, die europäische Kolonialisten in Sri Lanka, der Karibik und in Südamerika anbauten. Und für Kaffeekenner bleibt die ovale Bohne bis heute die beste. Denn Arabica enthält viele Öle, die das Aroma ausmachen:

Die Vorteile des Robusta lässt sein Name erahnen. Diese Pflanze hält

Zudem entfaltet er beim Rösten weniger feine und komplexe Aromen. Und er habe ein „typisches Fehlaroma“, sagt die Lebensmittelchemikerin Sara Marquart, die heute an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) forscht. „Du schmeckst immer raus, dass es Robusta ist.“

Das richtige Verhältnis: Wer einen feinen, eleganten Kaffee bevorzugt, sollte also reinen Arabica kaufen. Dieser hat allerdings seinen Preis. Wer mehr Koffein will, ist mit einer Mischung gut bedient - je nach Geschmack und Koffein-Bedrüfnis beispielsweise im Verhältnis 50:50 oder 80:20.

7. Was für Kaffee-Varietäten gibt es?

8. Wie verändert der Klimawandel die Kaffeewelt?

In den Hügeln Mittel- und Südamerikas werde es voraussichtlich mehr Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche geben, sagt Andreas Felsen vom Direktimporteur Quijote Kaffee in Hamburg. Dadurch würden Pilzkrankheiten wie Kaffeerost zunehmen.

In Brasilien und Äthiopien dürften Dürren häufiger werden. Betroffen seien vor allem Kleinbauern, die nicht mit Mineraldüngern und Pestiziden gegensteuern können, sagt Andreas Felsen.

In höhere Lagen auszuweichen, sei aufwendig, teuer und wegen der Frostgrenze oft unmöglich. Die weltweite Arabica-Ernte dürfte also in den nächsten Jahrzehnten fallen, die Preise steigen. Als Notlösung werden viele Bauern wahrscheinlich auf Robusta umsteigen.