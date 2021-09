Erkältungszeit : 13 Fragen und Antworten zu Grippe, Schnupfen und Corona

Service Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen – die Erkältungsviren haben uns in diesem Jahr besonders früh fest im Griff. Aber woran erkennt man eine echte Grippe? Und was ist mit Covid-19? Fragen und Antworten rund um die Infekte zur kühlen Jahreszeit.

Weil unser Immunsystem ein Stück weit aus der Übung gekommen ist. Normalerweise begegnen wir in der kühleren Jahreszeit regelmäßig den typischen grassierenden Erkältungsviren. Das Immunsystem wird so Jahr für Jahr trainiert. Kommen wir im Folgewinter erneut mit solchen Erregern in Kontakt, ist die körpereigene Abwehr darauf schon vorbereitet. Meist bekommen wir dann höchstens einen Schnupfen. Durch die AHA-Regeln und den Lockdown in den vergangenen Wintermonaten ist die Erkältungs- und Grippesaison aber nahezu ausgefallen. Deshalb sind wir kaum mit Erregern in Kontakt gekommen, und unser Immunsystem hatte keine Gelegenheit, sich vorzubereiten auf das, was nun in diesem Herbst auf uns zukommt.