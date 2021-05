Infektionen, Unterschiede, Risiken, Prävention : Von der Erkältung bis zur Influenza

Grippe und grippaler Infekt werden oft durcheinandergeworfen. Wie sich beide unterscheiden, welche Symptome, Krankheitsverläufe, Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten es gibt, erfahren Sie hier.

Schnupfen, Hustenreiz und Halsschmerzen sind typische Symptome einer Erkältung, die oftmals nach einigen Tagen überstanden ist. Stärkere Beschwerden wie Fieber oder Gliederschmerzen können hingegen auf eine Grippe hinweisen, die je nach Schwere der Symptome vom Arzt behandelt werden muss.

Was ist eine Erkältung?

Wenn es draußen kühler wird, leiden wieder vermehrt Menschen unter Erkältungen. Diese treten zumeist im Herbst und Winter auf, bis zu vier Infekte pro Jahr sind für Erwachsene normal. Kinder können hingegen deutlich häufiger betroffen sein. „Bei einer Erkältung handelt es sich um eine Infektion der oberen Atemwege“, erklärt Prof. Dr. Thomas Deitmer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.. „Diese geht zumeist mit Schnupfen, Halsschmerzen oder Heiserkeit aufgrund von Rachen- und Kehlkopfentzündungen einher.“

Der Begriff Erkältung entstammt der Alltagssprache, in Österreich spricht man auch von Verkühlung und im englischen Sprachraum von einer „Common Cold“. „Es ist zwar oft beobachtet worden, dass ein Schnupfen bei kalten Füßen auftreten kann oder dass das Immunsystem bei Kälte geschwächt und daher anfälliger ist“, betont Prof. Deitmer. „Medizinisch korrekt ist aber der Begrifft der oberen Atemwegserkrankung.“ Üblich ist auch die Bezeichnung „grippaler Infekt“, der sich aber deutlich von einer Virusgrippe wie der Influenza unterscheidet.

Was ist eine Grippe?

Bei der „richtigen“ Grippe handelt es sich im Gegensatz zum grippalen Infekt um eine Erkrankung aufgrund des sogenannten Influenza-Virus. Dieses Virus tritt in verschiedenen Typen auf, die sich weltweit ständig verändern. Aus diesem Grund müssen Grippeimpfungen in jedem Jahr wieder angepasst werden. Medizinisch gesehen ist diese Erkrankung anders als die Erkältung nicht auf die oberen Atemwege beschränkt. „Eine starke Grippe kann auch ganz ohne Nasen- oder Rachenentzündung ablaufen“, weiß Prof. Dr. Thomas Deitmer. „Häufige Symptome sind Fieber, Halsschmerzen und trockener Husten.“ Betroffene klagen zudem auch über tränende Augen, eine laufende Nase sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Der Verlauf ist oftmals schwerer und geht nicht selten mit hohem Fieber einher.

Wie kann man eine Erkältung von einer Grippe unterscheiden?

Die Abgrenzung zwischen einem grippalen Infekt und einer Influenza ist nicht immer einfach. Im Allgemeinen beginnt eine Erkältung langsam über ein bis zwei Tage hinweg. Klassische Symptome sind ein Kratzen im Hals und Fließschnupfen. „Typisch für eine Grippe ist hingegen ein schneller Start innerhalb von Stunden mit zumeist höherem Fieber“, erklärt Prof. Deitmer. „Dazu kommen oftmals Schüttelfrost, Gliederschmerzen und starker Hustenreiz.“

Bei vielen Menschen verläuft jedoch auch eine „echte“ Grippe wie eine einfache Erkältung. Einige bemerken die Infektion mit dem Influenzavirus gar nicht. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leiden nur rund 20 Prozent der Betroffenen unter einem schwereren Verlauf. Typisch für eine Influenza ist das schnelle Auftreten eines starken Krankheitsgefühls mit Beschwerden wie Fieber, Halsschmerzen und Husten.

Welche Symptome weisen auf eine Erkältung hin?

Wenn es wieder einmal im Hals kratzt, deutet das oftmals auf eine Erkältung hin. Diese beginnt in den meisten Fällen mit Halsschmerzen und Beschwerden beim Schlucken, verbunden mit leichtem Frösteln. Das typische Zeichen ist der Schnupfen – auch Rhinitis genannt. Die Entzündung der Nasenschleimhäute macht sich zumeist durch ein Jucken oder Brennen in der Nase bemerkbar, dazu kommen Symptome wie verstärkter Niesreiz und Kopfschmerzen. In der Folge können auch Husten und Heiserkeit auftreten. Viele Patienten fühlen sich durch einen grippalen Infekt geschwächt und leiden unter Müdigkeit.

Wie bei allen Infekten bekämpft das Immunsystem des Körpers auch die Erkältungsviren mit typischen Reaktionen. Über verstärkten Nasenausfluss, Husten und Niesen sollen die Eindringlinge aus dem Körper heraustransportiert werden. In einigen Fällen tritt auch Fieber auf. Als typisches Symptom einer Infektion zeigt es an, dass sich der Organismus verstärkt um die Bekämpfung der Erreger kümmert und Abwehrstoffe produziert. All diese Symptome sind lästig, allerdings dienen sie als Teil des Immunsystems dazu, den Körper wieder von den Erkältungsviren zu befreien.

Was verursacht eine Erkältung?

Viele Menschen sehen die Ursache eines grippalen Infekts in einer Unterkühlung. Zwar haben Versuche ergeben, dass Kälte einen Schnupfen begünstigen kann, letztlich sind jedoch bestimmte Viren die Auslöser der Infektion. „Typische Erkältungsviren sind unter anderem Rhino- oder Adenoviren“, gibt Prof. Dr. Thomas Deitmer einige Beispiele. Sie sind hauptverantwortlich für Schnupfen und Erkältungen und werden per Tröpfcheninfektion übertragen. Über das Niesen oder Husten bereits infizierter Personen gelangen die Erreger in die Luft und können von anderen eingeatmet werden. Eine Übertragung der Erkältungsviren über Oberflächen ist ebenfalls möglich. Ein typisches Beispiel sind Türgriffe oder Geländer. Befinden sich dort Rhinoviren, können sie auf andere Hände übertragen werden und durch Berührung im Gesicht auf Schleimhäute von Mund oder Nase gelangen.

Einige Menschen sind häufiger von Infekten betroffen als andere. Die Ursache liegt zumeist im Immunsystem. Ist die körpereigene Abwehr geschwächt, haben Krankheitserreger leichtes Spiel. Ein Grund dafür kann neben Krankheiten und die Einnahme bestimmter Medikamente auch ein ungesunder Lebenswandel mit einseitiger Ernährung, Alkohol- und Nikotinkonsum sein. Weiterhin schwächen mangelnde Bewegung, Stress oder Schlafmangel das Immunsystem. Die Übertragung von Erkältungsviren wird zudem durch engen Kontakt erleichtert. Ob beruflich oder privat - wer sich mit vielen Menschen in geschlossenen Räumen aufhält, ist einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Sinnvoll ist daher das Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln, die in Zeiten des Coronavirus allen Menschen bekannt sind.

Wie lange dauert eine Erkältung?

Es gibt eine Vielzahl an Untergruppen der verschiedenen Erkältungsviren. Im Labor könnten Experten theoretisch über einen Abstrich das genaue Virus des Patienten ermitteln. Der Aufwand lohnt sich jedoch nicht, da der Körper eine normale Erkältung innerhalb weniger Tage überwunden hat. Der Volksmund spricht von rund neun Tagen und beschreibt den Verlauf des grippalen Infekts mit dem Spruch „Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie und drei Tage geht sie“.

Ein grippaler Infekt kann das Immunsystem jedoch schwächen und damit weitere Erkrankungen nach sich ziehen. Häufig handelt es sich dabei um bakterielle Infektionen. Insbesondere bei Kindern treten häufig Mittelohrentzündungen auf, die sich durch Ohrenschmerzen bemerkbar machen. Weitere Komplikationen können Lungen- oder Nasennebenhöhlenentzündungen sein.

Welche Hausmittel helfen gegen Erkältung?

Einen gewöhnlichen grippalen Infekt kann ein gesunder Körper eigenständig bekämpfen. „Die Einnahme von Medikamenten gegen Viren ist nicht üblich“, betont Prof. Deitmer. „Im Zuge von Corona sind Substanzen, die Viren angreifen und deren Verbreitung verhindern, ins Gespräch gekommen.“ Die Einnahme entsprechender Medikamente ist jedoch bei einer Erkältung nicht notwendig und bringt oftmals Nebenwirkungen mit sich. „Bei einer oberen Atemwegserkrankung geht es vielmehr darum, die Krankheitszeichen zu lindern“, erklärt der Experte. „Hilfreich ist für viele Patienten die Verwendung eines abschwellenden Nasensprays, das problemlos eine Woche lang genommen werden kann.“ Hierbei gibt es auch Alternativen ohne Konservierungsstoffe. Als wenig wirksam bei Erkältungen gelten Meerwassersalz-Nasensprays.

Viele Patienten behandeln ihre Beschwerden mit traditionellen Hausmitteln. So soll das Inhalieren von Wasserdampf Husten lindern und die verstopfte Nase befreien. „Der Wasserdampf schlägt sich in der Nase sowie in den Atemwegen bis in die Bronchien nieder und sorgt dort für eine Verflüssigung des Schleims“, erklärt Prof. Deitmer. „Dieser kann dann besser abgehustet werden.“ Zum Inhalieren wird heißes Wasser in einen Topf gefüllt, anschließend beugt man sich mit einem Handtuch über dem Kopf darüber und atmet vorsichtig die aufsteigenden Dämpfe ein. Der reine Wasserdampf befeuchtet die Schleimhäute, einige geben auch Salz oder ätherische Öle hinzu. So soll Salbei einen beruhigenden Effekt auf die Schleimhäute haben und zugleich den Hustenreiz lindern. Bei Schnupfen kann Menthol lindernd wirken. Wer unter einer Allergie leidet, sollte bei der Wahl der Zusätze aufpassen. Auch für kleine Kinder sind derartige Zusätze nicht geeignet und bei der Topf-Variante ist Vorsicht geboten, da insbesondere für Kinder Verbrühungsgefahr besteht. Alternativ sind elektrische Inhalationsgeräte in Apotheken erhältlich, die nach jeder Anwendung gründlich gereinigt werden müssen.

Gegen Husten gibt es neben dem Inhalieren noch eine Vielzahl an weiteren Hausmitteln. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich oftmals nicht belegt, die Behandlungen scheinen jedoch vielen Betroffenen zu helfen. Generell ist die ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig, um die Schleimhäute feucht zu halten und den Schleim in den Atemwegen zu lösen. Neben Wasser sind auch Hustentees geeignet. Als Hausmittel gelten Tees aus Heilpflanzen wie Thymian oder Kräutern wie Spitzwegerich. Ein ganz altes Hausmittel ist Zwiebelsaft, der aus Zwiebeln und Kandiszucker schnell gekocht ist. Dieser selbstgemachte Hustensaft soll Keime abtöten, die Bronchien beruhigen und Husten lindern. Alternativ kann Zwiebelsud auch mit Honig verrührt und gelöffelt werden.

Eher zur Vorbeugung eignen sich Nasenspülungen, die als Hausmittel selbst hergestellt werden können. „Die Flüssigkeit der Spülung muss allerdings der Salzzusammensetzung der Körperflüssigkeit entsprechen“, betont Prof. Deitmer. „Eine isotonische Lösung beinhaltet etwa ein Prozent Kochsalz, dazu gibt man zehn Gramm Salz auf einen Liter Wasser.“ Alternativ gibt es auch fertige Beutel zum Anrühren in der Apotheke oder im Drogeriemarkt.

Welche Symptome weisen auf eine Grippe hin?

Die Influenza kann ähnliche Symptome wie eine harmlose Erkältungskrankheit zeigen, sie beginnt im Gegensatz zum grippalen Infekt jedoch deutlich schneller. Symptome wie Frösteln oder ein starkes Krankheitsgefühl treten zumeist ganz plötzlich auf. Dazu können im weiteren Verlauf der Erkrankung zusätzliche Beschwerden kommen wie Halsschmerzen, trockener Husten, tränende Augen und eine ständig laufende Nase. Eine Influenza zeigt sich oftmals durch einen deutlich schwereren Verlauf, bei dem der Körper die Infektion auch mit hohem Fieber bis zu 40 Grad bekämpft. Ein Arzt erkennt die Influenza an den typischen Symptomen. Über einen Nasen- oder Rachenabstrich kann die Grippe per Schnelltest innerhalb weniger Minuten nachgewiesen werden.

Ist der Organismus gesund, stellt eine Influenza in der Regel keine lebensbedrohliche Erkrankung dar. Das Immunsystem hat die Viren innerhalb einiger Tage im Griff. Eine Gefahr kann jedoch für ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder Patienten mit schwachem Immunsystem bestehen. Sie sollten bei der Vermutung einer Grippeerkrankung auf jeden Fall zum Arzt gehen, denn die Grippe schwächt die Körperabwehr. „Sind die Schleimhäute angeschlagen, können sich Bakterien sehr einfach ansiedeln“, warnt Prof. Deitmer. „Dann besteht die Gefahr einer bakteriellen Infektion.“ Als sogenannte Sekundärinfektion von Grippeerkrankungen treten Ohren- oder Lungenentzündungen auf, besonders gefährlich sind Entzündungen des Herzmuskels. Risikopatienten sollten sich daher nicht nur gegen Grippe, sondern auch gegen typische Bakterien wie Pneumokokken impfen lassen.

Was verursacht eine Grippe?

Eine Grippe wird durch sogenannte Influenzaviren ausgelöst. Diese werden wie auch Erkältungs- oder Corona-Viren über eine Tröpfcheninfektion übertragen. Infizierte Personen geben die Viren beim Sprechen, Niesen oder Husten an die Luft ab, wo die Tröpfchen von anderen Menschen eingeatmet werden können. Influenza-Viren überleben außerhalb des Körpers mehrere Stunden und fühlen sich insbesondere bei niedrigen Temperaturen besonders wohl. Daher ist auch eine Übertragung durch den Kontakt mit Gegenständen wie Türklinken, auf denen sich Sekrete befinden, möglich, sobald man sich mit den Händen an die Nase fasst. Die Grippeviren befallen in der Folge die Schleimhäute des Menschen und vermehren sich dort. Der Körper reagiert mit typischen Symptomen wie Husten, Niesen und Schnupfen oder Fieber und versucht so, die Erreger wieder loszuwerden.

Einige Faktoren können die Infektion mit Influenzaviren begünstigen. Dazu zählen Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen, chronische Lungen- oder Herzkrankheiten oder Tumorerkrankungen. Auch ein geschwächtes Immunsystem birgt Gefahren. Daher sollten ältere Menschen sich zu regelmäßigen Grippeimpfungen beraten lassen. Dies ist aufgrund der ständigen Mutationen der Influenzaviren notwendig. „Diese verändern sich ständig und stellen Mediziner Jahr für Jahr vor eine neue Herausforderung“, betont Prof. Deitmer. „Es gibt stets neue Mutanten oder sogar neue Formen eines Untervirus.“ Die Hersteller von Grippeimpfstoffen müssen dann das passende Vakzin entwickeln.

Wie lange dauert eine Grippe?

In der Regel dauert eine Influenza ohne Komplikationen ein bis zwei Wochen. Medikamente können jedoch dabei helfen, die Vermehrung der Viren einzudämmen. Diese sind insbesondere bei Menschen mit Vorerkrankungen hilfreich und müssten innerhalb von 48 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome eingenommen werden. Mit Hilfe dieser Mittel kann die Schwere des Verlaufs gemildert und die Krankheitszeit verkürzt werden.

Welche Hausmittel helfen gegen eine Grippe?

Mit Symptomen wie Fieber, Schnupfen und Husten kämpft der Körper gegen die Influenza und ist dadurch geschwächt. Für Betroffene sind daher Bettruhe und körperliche Schonung wichtig, damit die Erkrankung schnell vorüber geht. Da die Symptome ähnlich denen von Erkältungskrankheiten sind, sind die gleichen Hausmittel geeignet. Insbesondere bei Husten und Schnupfen kann das Inhalieren von heißem Wasserdampf hilfreich sein.

Bei Influenza kommen oftmals Kopf-, Glieder- und Gelenkschmerzen hinzu. Diese Symptome lassen sich am besten mit Mitteln aus der Apotheke lindern. Kämpft der Körper mit Fieber, sollten Patienten die durch das Schwitzen verlorene Flüssigkeit durch ausreichendes Trinken wieder zu sich nehmen. Sinnvoll sind neben Wasser auch heiße Tees. Kalte Wadenwickel sollen zudem das Fieber senken, dürfen aber nicht bei Schüttelfrost angewendet werden.

Die Einnahme antiviraler Mittel kann bei Patienten mit Immunschwäche oder chronischen Erkrankungen sinnvoll sein. Diese Medikamente hemmen die Verbreitung des Virus im Körper und müssen daher sehr schnell nach Beginn der Krankheit eingenommen werden. So verkürzen sie die Dauer der Krankheit und mildern den Verlauf.

